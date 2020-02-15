Galatasaray'da Marcao sezon sonunda satılacak

Galatasaray'da bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki Marcao, lig bitiminde büyük ihtimalle satılacak.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkıları olan Marcao, bu sezon büyük bir düşüş yaşamıştı. Birçok maçta taraftarla karşı karşıya gelen 1.85’lik stoper, son dönemde formunu düzeltse de sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak.

Fiorentina peşinde

“labaroviola.com” sitesinin haberine göre; Fiorentina onu renklerine katmak için hazırlıklara başladı. Ancak İtalyan ekibi bu konuda yalnız değil. Bir başka Serie A temsilcisi Udinese de Marcao için nabız yokluyor. Sezon sonunda pazarlıklar başlayacak.

Marcao için 10 milyon euro

Cim-Bom’un Portekiz ekibi Chaves’den 4 milyon euro karşılığında renklerine kattığı Marcao için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

2022’ye kadar mukavelesi var

Sarı-Kırmızılılar’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Brezilyalı futbolcunun önemli artılarından biri sol ayaklı olması. Dünya futbolunda sol ayaklı stoper, zor bulunuyor. Bu sebeple piyasası da yüksek. G.Saray, onu satması halinde maliyeti daha uygun bir futbolcu için transfer çalışmaladıra başlayacak. Bu ismin yabancı olması bekleniyor.