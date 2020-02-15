70 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor

Geçtiğimiz haftalarda partilerinden istifa eden belediye başkanları AK Parti’ye geçmiş, rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretinden döndüğünde, 70 belediye başkanının daha AK Parti’ye geçeceği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada; yaklaşık 100 kadar belediyenin AK Parti'ye geçeceğini söylemişti. Devam eden süreçte bu transferlerin ilk kısmı yapılmış ve beş belediye başkanı AK Parti Trup Toplantı sonrası rozetlerini takarak resmen AK Partili olmuşlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti’ye geçecek olan belediyelere dair, “Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız” demişti.

70 belediyenin işlemleri tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun yurt dışı temasları sebebiyle aksayan rozet takma törenleri tekrardan balayacak. Yaklaşık 70 belediyenin daha geçiş işlemlerinin AK Parti Seçim İşleri tarafından tamamlandığı belirtildi.

Belediyeler 2,5 milyon vatandaşa hizmet veriyor

AK Parti'ye geçecek olan belediyelerin toplamda 2,5 milyon kadar vatandaşa hizmet ettikleri bildirildi.