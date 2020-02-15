Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi gerçek ortaya çıktı
Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebebiyet veren Kadir Şeker'in incelenen telefon kayıtlarına göre Kadir'in kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi.
KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken, müdahale etmek isteyen Özgür Duran'ı bıçakla öldüren Kadir Şeker olayı gündemden düşmüyor. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Tutuklu bulunan Şeker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kadir Şeker daha önce hiç görüşmemiş
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe D. ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.
Darp izleri doğruluyor
Özgür Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. İfadesinde Özgür Duran'ın yüzüne vurup, boğazını sıktığını anlatan Kadir Şeker'in sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi.
Raporda Kadir'in sağ ve sol gözünde morarma, yüzünde çizik, boynunda da yara izi tespit edildiği, elinde de bıçak kesiği olduğu belirtildi.