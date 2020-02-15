Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi gerçek ortaya çıktı

Kadir Şeker daha önce hiç görüşmemiş

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe D. ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.