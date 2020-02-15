Halk Ekmek'e zam olacak mı İBB'den açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" dedi, zam gelmeyeceğini söyledi.

Son olarak İBB'nin toplu taşımaya yaptığı zam gündemde uzun süre tartışmalara neden oldu.Başka bir zam daha gelir mi diye bekleyen İstanbullulara Halk Ekmek açıklaması geldi. Halk Ekmek’te poşetli ürünlere geçtiğimiz yıl eylül ayında yüzde 40 zam yapan İBB, Halk Ekmek'e zam yok açıklaması yaptı.

Halk Ekmek 75 kuruş olmaya devam edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekmeğe zam gelmeyeceğini söylerken, "Halk Ekmek 1978 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. Türkiye’nin en sağlıklı ve en ucuz ekmeğini üretiyoruz. Ulaşımda öğrencileri ve anneleri nasıl koruduysak, İstanbul'un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" dedi.