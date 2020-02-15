HABER /  SPOR
ADV 15 Şubat'a özel tüm temizleme mendillerinde indirim
ADV 15 Şubat'a özel tüm beslenme gereçlerinde indirim

MHK eski başkanlarından Hilmi Ok vefat etti

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu.

Merhum Hilmi Ok'un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'de 100'e yakın İran destekli yabancı terörist öldü!
Liderlerin özel pilotu Mehmet Bodur: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel ise aynı gün evde olmak
Halk Ekmek'e zam olacak mı İBB'den açıklama geldi
Suriye Milli Ordusu Esad'ın askerlerini böyle havaya uçurdu
CNN Türk'e çıktıkları için CHP'den ihracı istenen isimlerden olay açıklamalar
Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Uymayın şu Tuncay'a
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da birbirlerine bıçak çeken baba öldü oğlu yaralandı
Trabzon'da liderlik mücadelesi
Beşiktaş'ın borcu belli oldu
Milli kayakçı, Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardı
Galatasaray'da Marcao sezon sonunda satılacak
Ramazan 2020'de ne zaman ilk oruç ne zaman başlıyor?
Yorumlar