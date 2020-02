Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'ı bombaladı: Yüzüstü bırakıp kaçtı

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'la ilgili ''Fikret Orman hiçbir şeyi devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz. Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fikret Orman'a sert eleştirilerde bulunan Çebi'nin açıklamalarından bazı satır başları...

- Dün akşamki mağlubiyet bizi çok üzdü ama kenetlenen bir takım gördüğümüz için umutlarımız arttı. Artık eski ve yaşlı hakemler istemiyoruz. Bunu dün akşam da söyledim. Yapacaksa hataları genç hakemler yapsınlar. En azından onlarla gelişelim, yürüyelim. Göztepe maçında kural hatası oldu. IFAB'dan alınan cevaba göre karar verdiklerini söylediler. Biz de gerekçeli kararı istiyoruz. Bu konuda baskımız devam edecek.

''Yürümüyor artık bu düzen''

- Bu VAR'la hakemler arasındaki işler neden iyi gitmiyor diyoruz. Valla cezalı hakemleri VAR'a koymak zorunda kalıyoruz dediler. Neden? Yurtdışından hakem getirin elde hakem yoksa madem. Bu hakem camiasında ahbap çavuş ilişkisi vardır. Biri birine abi, öteki ona amca abi diyor. Babalar oğullar var. Garip bir ortam oluşmuş durumda hakem camiasında. Bunu değiştirmek gerekiyor. Yürümüyor artık bu düzen.

''Fikret Orman hiçbir şeyi devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz''

- Burada çıkıp düzgünce eleştirisini yapan üniversite çocuğunu götürüp arkada bir yerde dövdürenler oldu. Koyacağınız göğsün içinde vicdan olacak. Sesinizi çıkarmadınız bu insanlara sizler. Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Ben Beşiktaş'tan paramı geri almışım. Benim 2 milyon dolar aldığımı söylüyorsun. Giderken kimin, hangi yöneticinin bir kuruşu kalmış? Biz bunu çözeceğiz, bu borcu azaltacağız. Yahu çalmadım ki geri aldım. Fikret Orman hiçbir şeyi devretmeden neden kaçıp gidiyorsunuz. Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Eski yöneticiler sizlere sesleniyorum. Hepiniz paranızı almışsınız. Bu kulübün özel jetine bindiniz, çayını içtiniz. Hiç mi içerde 100bin lira bırakacak paranız yoktu.

''Bana küfür ettiler''

- Bana bir mesaj gönderdi. 'Abi hayırlı olsun, emrindeyim' dedi. Bir-iki gün evvel akrabalarımı arayıp bu adama oy vermeyin diyorsun. Ben senin samimiyetine nasıl inanayım? Ben de cevap vermedim. Ayıptır ayıp. Ümraniye'den masamı toplayıp gitmişim. Yanındaki insanlarla birlikte futbolcuların olduğu ortamda bana küfür ettiler. Bana mobbing uygulandı orada. Napacaktım oturmaya devam mı edecektim. Ben namuslu bir insanım. Sayın Fikret Orman biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil, yeter artık!

''Beni Ali Koç'la ezmeye mi çalışıyorsun''

- Bu kulüp yaşayacak. Namusuyla, kapısında haciz memuru olmadan yaşayacak. Ama ben destek olacaksınız. Ben yalnız bırakılırsam bir şey yapamam. Ben gelmişim. Ali Koç gibi para vermeliymişim. Ben Ali Koç değilim, o da başka bir kulüp. Senin işin benle. Beni Ali Koç'la ezmeye mi çalışıyorsun. Sen Ali Koç göreve geldiğinde Beşiktaş'ın başındaydın.Sen neden vermedin para o zaman?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Divan Kurulu'nda konuşmaya çıktığı anda salonda kavga çıktı.

''Her şey temlikli''

Güçlü olmak para mıdır ya? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Programın yarısı güçlü başkan davul çaldı... Ya çaldım, ne yaptım ayıp mı ettim? Denetleme yapılırken bildiklerimi açıklamam. Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, bacağınız, tozluğunuz... Doğmuş, doğacak olan her şeyiniz. Bundan sonra her elde ettiğin geliri bana getireceksin diyor banka. Faiz yükünün altından kalkmamız gerekiyor, bu yükü sırtımızdan atmalıyız.

''Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu kaldı''

- Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan başka kimse kurtaramaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok. Bu şartlar altında Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu kaldı. Bağış kampanyası. Hazırlıklar bitiyor. Karşınıza geleceğiz bu konuda. 1 lira ya da 1000 lira. Hepsi kıymetli artık Beşiktaş için. Hazırlıklar bitmek üzere. Artık biz beraberiz ve birlikte sorunları çözeceğiz. Artık kara delikler yok.

''Şampiyonluğu kaybettiğimiz sene küstürüldüğünü çok iyi biliyorum''

- Ben, Abdullah hocaya gereken desteği verdim, herkes gördü. Hocaya karşı tartışmışlığımız yok ancak Şenol hocanın, şampiyonluğu kaybettiğimiz sene küstürüldüğünü çok iyi biliyorum. Her şey yapılmış gibi görünse dahi bünyemizdeki sporcuların nerede spor yaptığını gördüğümüzde çok üzüldük. Stadımızda uygun olan bölümlere onları taşıdık. İnşallah başarılı olduklarını da göreceğiz.