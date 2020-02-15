Eski Fenerbahçeli Serhat Akın yeni mekanını MasterChef Cemre Uyanık'a teslim etti

''Cemre Uyanık ile birlikte yeni bir konsept hazırladık'': Tadilat işleriyle ilgili tüm detayları yakından takip eden Serhat Akın, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmak istediğini ve bu mekan için özellikle İzmir'i seçtiğini söyledi. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda bir suşi restoranı açtığını ve daha sonra devrettiğini anlatan Akın, hizmet sektörünü sevdiğini dile getirdi. Yurt dışı seyahatleri sırasında dünyanın farklı ülkelerinde gördüğü detaylardan esinlenerek Cemre Uyanık ile birlikte yeni bir konsept hazırladıklarını ifade eden Akın, "2000 yılında Fenerbahçe'ye geldim. O yıl şampiyon olduk. Hocamız Mustafa Denizli beni Çeşme'ye davet etti. Hem antrenman hem tatil yaptık. O yıllarda bende İzmir aşkı başladı. İzmir'e yerleştim, çocuklarım Güzelbahçe'de okudu" dedi.