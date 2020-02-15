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Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması öncesinde gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin Başkan Çebi'ye küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin başkana küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.

Yaşanan arbede sırasında diğer üyeler araya girerken, Atıf Keçeci oradan uzaklaştırıldı ve ardından Başkan Ahmet Nur Çebi konuşmasına başladı.

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