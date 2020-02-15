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Cezaevi firarisi kadın evinde yaptırdığı gizli bölmede yakalandı

UYUŞTURUCU ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçlarından 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 4 Şubat 2019 tarihinde Sakarya Hendek Açık Cezaevinden firar eden E.U. (28), bir yıl sonra Muş'taki evinin gizli bölmesinde yakalandı. 

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 17 yıl hapis ve 11 bin lira para cezası verilen bir çocuk annesi E.U., 4 Şubat 2019 tarihinde cezasını çektiği Sakarya Hendek Açık Cezaevi'nden firar etti.

Güvenlik güçlerine yakalanmamak için saçını boyatan zaman zaman da peruk takan E.U., yaklaşık bir yıl kaçmayı başardı. Cezaevi firarisi kadını yakalamak için araştırma yapan Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilce Mahallesi'ndeki evinde olduğu bilgisini aldı. Eve operasyon düzenleyen jandarma, E.U.'yu evinde yaptırdığı gizli bölmede yakaladı. 

Üzerinde kimliği olmayan kadının parmak izini alan jandarma, cezaevi firarisi E.U. olduğunu belirledi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.U., çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Muş E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen E.U. adliye binası çıkışında "Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin" dedi.

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