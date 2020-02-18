Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisine kadro ayarı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında kadroda değişikliğe gidecek.

Pazar günü belki de sezonun kader maçında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Ersun Yanal sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunun da etkisiyle sahaya çok farklı bir 11 çıkarmaya hazırlanıyor.

Hasan Ali 11'e dönüyor

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Hasan Ali Kaldırım derbide 11'e geri dönecek. Mecburen sol bekte oynayan Dirar ise kendi bölgesine yani sağ kanada geçecek. Yanal'ın sol kanatta ise Deniz Türüç'ü oynatması bekleniyor. Deniz ile Dirar'ın sık sık yer değiştireceği de öğrenildi. Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta alanda da değişim olacak.

Tolga orta sahaya

Sol açık performansı çok eleştirilen Tolga Ciğerci'nin Ozan Tufan'la birlikte orta alanın göbeğinde görev yapması bekleniyor. Kale ve defansın ortasında ise değişime gidilmeyecek.

Vedat: Derbide kazanacağız

F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, G.Saray maçı öncesi iddialı konuştu. Yıldız oyuncu, "Derbide kazanacağız. Bu kez çok farklı olacak" diye konuştu.