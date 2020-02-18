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Fatih Terim'in Fenerbahçe planı değişti

Galatasaray’da Lemina'nın Fenerbahçe derbisinde oynamayacağının kesinleşmesi üzerine Fatih Terim’in kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Galatasaray, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başlarken, Mario Lemina’dan kötü bir haber geldi. Yeni Malatya maçında sağ arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre; Lemina F.Bahçe, G.Birliği ve Sivas maçlarında forma giyemeyecek. Böylece teknik direktör Fatih Terim derbi öncesi planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Terim’in Kadıköy için üç adet B planı mevcut.

1) Ömer ortaya
Mariano sağ bekte, sakatlığını atlatan Saracchi sol bekte görev alacak. Ömer Bayram ise Yeni Malatya maçının aksine bu kez sol bekte değil orta sahada görev alacak. Sol kanatta ise yine Onyekuru olacak.

2) Belhanda sahaya
Eleştiri oklarının hedefindeki Belhanda’ya bir şans verilecek ve ortada Lemina’nın yerine oynayacak.

3) Donk ihtimali
Ryan Donk orta sahaya çekilecek, stoperde Marcao’nun yanında Ahmet Çalık oynayacak. Fatih Terim son kararını hafta içi taktik antrenmanlarda verecek.

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