Emre Belözoğlu'ndan derbi mesajı

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, bu hafta Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinden galip gelerek yeniden zirve yarışına motive olacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig’de son olarak Ankaragücü’ne deplasmanda 2-1 kaybeden ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, sarı lacivertli camiaya çarpıcı mesajlar gönderdi.

''Bizi tekrar yarışa motive edecektir''

Büyük derbiye sayılı günler kala Hürriyet'e açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu, takımda ayrı gayrı olmadığını özellikle vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Ankaragücü maçı elbette ki moralimizi çok bozdu ancak hala bu kayıpları telafi edebileceğimiz maçlar oynayacağız. Tarihteki en büyük rakibimizle evimizde oynayacak olmamız bizi tekrar yarışa motive edecektir, buna yürekten inanıyorum. Bu renkler etrafında birleşmiş herkesin tek hedefi vardır; o da F.Bahçe’nin başarısı. Kimseyle hiç bir konuda ayrı gayrımız olamaz, hepimiz aynı gemideyiz. Küçük bir adele sakatlığı yaşadım. F.Bahçe ve Milli Takım için yüreğimde yaşattığım hedeflerden beni alıkoyacak bir sakatlık değil. Terimin son damlasına kadar da mücadele edeceğim.”

''Fenerbahçe’nin bir neferi olarak kalacağım”

Gelecekte Fenerbahçe’de alacağı olası görevlerle alakalı sorduğumuz soruya ise Emre Belözoğlu, “Nasip! Hayata çok uzun uzadıya bakamıyorum. Şu an oyuncuyum ve şampiyonluk için konsantreyim. İlerde nerede olurum, ne olurum, nasıl bir görev üstlenirim bunu şimdiden hiç bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki; hayatımın sonuna kadar Fenerbahçe’nin bir neferi olarak kalacağım” yanıtını verdi.