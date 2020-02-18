Galatasaray'ın sildiği Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Fatih terim'den formayı kapamayan ve sarı-kırmızılı kulüp tarafından kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'nın yeni adresi Hollanda olacak.

Türk futbol tarihinde bir çok kulüp, sözleşme yenilemeyen birçok futbolcuyu kadro dışı bıraktı ancak Galatasaray ilk kez 17 yaşındaki bir oyuncu için bunu yaptı ve Mustafa Kapı’nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açık açık deklare etti.

Fener'e gitmeyecek

U19’da oynamak istemeyen ve bu sezon Fatih Terim’den şans bulamayan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona erecek. Sözleşme yenilemediği için gözden çıkarılan oyuncu Fenerbahçe ile anlaştığı iddiasını yalanladı ve yurt dışına gideceğini söyledi.





Terim'den formayı alamadı

Ozan Kabak’ın oda arkadaşı olan Mustafa, Galatasaray’da forma giyerek kendini göstermek ve yurt dışı için basamak yapmak istedi. Ancak aradığı formayı Fatih Terim’den bir türlü bulamadı.





Fortuna Sittard’a transfer olacak

8 Ağustos’ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı böylece talimat engeline takılmayacak. Genç yetenek Mustafa Kapı, başkanlığını Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’a transfer olacak.

“Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray’a saygısızlık değil, önüm kapalı''

17 yaşındaki Mustafa Kapı “Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray’a saygısızlık değil, önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Hedefim Avrupa’da oynamak. Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10” açıklamasında bulundu.





Demiral da elden kaçmıştı!

Fenerbahçe altyapısında forma giyerken Merih Demiral kendisine yapılan teklifi kabul etmemiş ve bedelsiz olarak Portekiz 2. Lig ekiplerinden AC Alcanenense’ye transfer olmuştu.