Muharrem İnce burnuna fondöten mi sürdü?

İnternethaber, CHP'li Muharrem İnce'ye Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'nun kafa attığı haberini duyurdu. Muharrem İnce fotoğrafla iddiayı yalanladı. Ancak İnce'nin gönderdiği fotoğraftaki burun detayı Ahmet Hakan'ın gözünden kaçmadı.

İnternethaber, pazar günü Ankara kulislerine bomba gibi düşen bir kavgayı okurlarına duyurmuş, ardından bu haber tüm medyada yer almıştı. İddiaya göre CHP'li Muharrem İnce, ofisinde gece yarısı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile bir toplantı yapmış toplantı sonunda çıkan kavgada Kesimoğlu, İnce'ye kafa atmıştı. Kesimoğlu'nun attığı kafa Muharrem İnce'nin burnuna hasar vermiş ve eve doktor çağrılmıştı. Muharrem İnce bu iddiayı sorduğumuzda wathsapp üzerinden fotoğrafını göndererek "dedikoduları duydum" diye gülücük atmıştı. İşte İnce'nin gönderdiği o fotoğrafla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan bomba bir soru geldi.

Ahmet Hakan, "İnce’nin burnunda fondöten mi var?" başlıklı yazısında Muharrem İnce'nin burnunda yoğun şekilde fondöten izi gördüğünü yazdı. Ardından da ekledi: "Yoksa hakkındaki iddialar doğru mu?" İŞte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Fondöten denilen olguya aşinayım

Muharrem İnce’nin burnuna kafa atıldığına dair bir tevatür çıktı.

Muharrem İnce de bunun üzerine burnunu öne çıkaran bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Televizyon programlarına çıkarken yüzümüz parlamasın diye fondöten sürülür. Bu nedenle fondöten denilen olguya aşinayım.

Burun bölgesinde yoğun fondöten var

Muharrem İnce’nin fotoğrafını mikroskobik bir incelemeye tabi tutunca... Burun bölgesinde yoğunlaşmış fondöteni fark ettim. Yoksa tevatürler doğru mu? Şüphe beynimi kemirdikçe kemirdi.

İşte o fotoğraf...