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Bomba iddia: Belediye Başkanı Kesimoğlu, Muharrem İnce'ye kafa attı

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ANKARA kulisleri bu iddia ile sallanıyor. CHP'li Muharrem İnce, dün gece yarısına kadar toplantı yaptığı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile kavga etti. Başkan Kesimoğlu, Muharrem İnce'ye kafa attı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelen Muharrem İnce'nin dün gece Çankaya'daki ofisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile yaptığı görüşmenin kanlı bittiği iddia edildi. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun Muharrem İnce'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu iddia edildi.

Yaşamkent'teki ofiste gece yarısı toplantısı kanlı bitti

Ankara kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre; olay dün gece yarısı saat 23.00 sularında Muharrem İnce'nin Çankaya Yaşamkent'teki ofisinde yaşandı. Muharrem İnce, akşam saatlerinde Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile bir toplantı gerçekleştirdi. 

Kesimoğlu kafa attı, İnce'nin burnu kırıldı iddiası

Belediye Başkanı Kesimoğlu, saat 23.00 sularında ofisten ayrılırken kapıda Muharrem İnce'ye kafa attı. Burnu kanayan ve hasar oluşan Muharrem İnce'nin olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği, ofise doktor çağrıldığı iddia edildi. 

'Dedikoduyu duydum' deyip bu fotoğrafı gönderdi
İnternethaber, sorumlu gazetecilik gereği, haberi yayınlamadan önce Muharrem İnce'ye telefonla ulaşmak istedi. Telefonlara çıkmayan İnce, Wathsapp hesabına gönderdiğimiz mesaj üzerine, "Dedikoduyu dudum" notu düşüp gülücük emojisi koyduğu bu fotoğrafını gönderdi.

İnce'ye destek oldum diye aday gösterilmedim

Mehmet Kesimoğlu CHP kendisini aday göstermeyince seçime bağımsız aday olarak girmiş ve belediye başkanı seçilmişti. Kesimoğlu, aday gösterilmemesinin nedeninin Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkan adaylığına destek vermek olduğunu açıklamıştı.

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