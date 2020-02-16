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Mert Öcal kimdir Survivor 2020'de şimdiden resti çekti

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Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolü ile karşımıza çıkan Mert Öcal 2020 Survivor kadrosuna giren isimlerden biri. Modellik de yapan Mert Öcal kariyeri boyunca birçok dizide ve katalog çekiminde yer aldı. 38 yaşındaki Mert Öcal fit vücudu ve spora olan düşkünlüğü ile şimdiden Survivor 2020'nin gözdeleri arasına girdi.

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de oyuncu ve model ve olan Mert Öcal oldu. Son olarak Kanal d'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüne hayat veren Mert Öcal şimdi Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda şampiyonluk için yarışacak. 

Survivor Mert Öcal, yurt içi ve dışında pek çok katalogda yer buldu. İşte, son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıkan Survivor Mert Öcal hakkında bazı bilgiler

Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı. 

Survivor ünlüler kadrosunda bu sene yer alacak isimler;

*Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut

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