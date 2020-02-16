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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına füze düştü

Sabaha karşı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına bir Katyuşa füzesinin düştüğü ve elçilikte acil durum sirenlerinin aktif edildiği bildirildi. ABD, büyükelçiliğine yönelik saldırıların sorumlusu olarak gördüğü İranlı General Süleymani'yi öldürmüştü.

BAĞDAT Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçilik kompleksi yakınına bir Katyuşa füzesi düştüğü duyuruldu. Sky News'in ABD'li askeri kaynaklardan aktardığına göre, saldırının ardından elçilik kompleksine acil durum sirenleri aktif edildi. ​Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yaşananlara dair görüntüler bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esad ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen günlerde 109 askeri personelinin İran'ın geçen ay Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırısında beyin travması geçirdiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir kaybın olmadığını öne sürmüştü.

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