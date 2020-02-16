HABER /  GÜNCEL

Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu

Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğrarken, bazı ziyaretçiler trafik yoğunluğu nedeniyle oluşan uzun kuyruğu görünce, zirveye çıkmaktan vazgeçerek geri döndü.

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin yoğun ilgisiyle doldu. Kayak merkezinin otoparkı tamamen dolunca, zirve yolunda yaklaşık 3 kilometreyi geçen araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler yol kenarlarına araçlarını park edip kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Ayrıca zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştu. Bazı araç sürücüleri de trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.

İstanbul’dan geldiklerini söyleyen İlker Çakıroğlu, “İstanbul’un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Biz de arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz. Trafiği görünce zirveye çıkmaktan vazgeçtik. Geçen geldiğimizde açık bir hava vardı fakat bugün sisle kaplı. Biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul’a geri döneceğiz” dedi.

Trafik yoğunluğundan zirveye çıkamayacaklarını belirten Tuğba Gürcan ise, "İstanbul’dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin’de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi
Trablus hükümeti lideri Fayiz es-Serrac'dan Türkiye açıklaması
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan dönüşü önemli açıklamalar
Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a çağrı: Çık açıkla!
Ankaragücü Fenerbahçe maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HDP'li milletvekili hakkında soruşturma kararı
Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 şok birden!
Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu!
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi
Yorumlar