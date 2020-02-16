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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Doğu Seram bölgesinin 117 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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