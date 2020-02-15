Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a çağrı: Çık açıkla!

Pakistan dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la ilgili değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a FETÖ yapılanması hakkında kritik bir soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Biz yaptığımız bazı değişikliklerle Yüksek Askeri Şura’da sivillerin ağırlığını öne çıkardık. Şimdi Sayın Başbuğ soruyor. Ben de Sayın Başbuğ’a soruyorum. Muhatap almak istemem ama sormak zorundayım. Çünkü halkımın bilmesi lazım. Dürüst davranmıyor. İnandıklarını sonuna kadar savunacakmış. Ya sen inandıklarını savun da ama dürüst savun. Bir tane boruyu göstermek suretiyle milleti aldatamazsın." dedi.

"Kaç Fetö'cü ihraç ettiniz?"

İlker Başbuğ'a bir de soru yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce şunu anlatman lazım. Senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın döneminde, Genelkurmay Başkanlığın döneminde acaba kaç FETÖ’cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu anlatması lazım. Söyle, “Şu kadar kişiyi ihraç ettik” de. Aynı şekilde -tabi şu anda rahmetli oldu- Yaşar Paşa döneminde kaç kişiyi ihraç ettiniz? Söyleyin, öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.