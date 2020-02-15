Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu!

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Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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