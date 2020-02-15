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Konyaspor Göztepe'ye takıldı

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Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor’u geriden gelerek 3-1 mağlup etti ve deplasmandaki son 8 maçında 5. kez galip gelmeyi başardı.

Süper Lig’in 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Göztepe, deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Konyaspor, 34. dakikada Ömer Ali Şahiner’in attığı golle 1-0 öne geçse de Göztepe, 39. dakikada Serdar Gürler, 68. dakikada Andre Castro ve 74. dakikada Halil Akbunar’ın attığı gollerle rakibine cevap verdi.

Bülent Korkmaz yönetiminde ilk maçını oynayan Konyaspor’un Süper Lig’deki iç saha galibiyet hasreti, 8 maça çıktı.

Göztepe, Süper Lig’de son 8 deplasman maçındaki 5. galibiyetini elde ederken yenilmezlik serisi de 4 maça çıktı. Ligdeki bu 4 maçlık süreçte Göztepe; 3 galibiyet, 1 beraberlik almayı başardı. 

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