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İran'dan açıklama! Süleymani suikastından sonra ABD ile savaşa çok yakındık

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında İran’ın ABD ile savaşa çok yaklaştığını belirtti.

NBC News’un aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümü ile sonuçlanan ABD’nin operasyonu sonrasında İran’ın ABD ile savaşa çok yaklaştığını anlattı.

NBC News’a konuşan Zarif, Süleymani suikastının ABD’nin bölgedeki ‘sonunun başlangıcı’ olduğunu vurguladı. İranlı diplomat, “ABD’nin yanlış bilgiye dayanan cehalet ve kibir temelli eylemi sonrasında savaşa çok yaklaşmıştık” ifadelerini kullandı.

Evvelki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısının Senato tarafından onaylandığı açıklanmıştı. 8 Cumhuriyetçi ve 47 Demokrat senatörün onayladığı belgeye göre, ülkeye yönelik doğrudan tehditlerin önlenmesi dışındaki durumlarda ABD Başkanı’nın Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkileri kısıtlanıyor.

Diğer yandan sembolik bir anlam taşıyan ve bu sebeple Trump'ın imzasına ihtiyaç duyulmayan söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından Başkan'a gönderilen 'güçlü bir mesaj' olduğu belirtiliyor.

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