Kayserispor tek attı bir ilki başardı
Kayserispor, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken bu sezon deplasmanda ilk kez kazanmayı başardı.
Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü Sapunar'ı kaydetti.
7 maç sonra galip geldi
Kayserispor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, ligde de 7 maç sonra galip geldi. Ayrıca Kayserispor 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti.
Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 15'e çıkardı.
“Pes etmeyi reddedenlerin takımı” pic.twitter.com/e9IqrSNpIC— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) February 15, 2020