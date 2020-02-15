Kayserispor tek attı bir ilki başardı

Kayserispor, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken bu sezon deplasmanda ilk kez kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü Sapunar'ı kaydetti.

7 maç sonra galip geldi

Kayserispor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, ligde de 7 maç sonra galip geldi. Ayrıca Kayserispor 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti.

Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 15'e çıkardı.