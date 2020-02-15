HABER /  SPOR
ADV 15 Şubat'a özel tüm temizleme mendillerinde indirim

Kayserispor tek attı bir ilki başardı

Kayserispor, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken bu sezon deplasmanda ilk kez kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü Sapunar'ı kaydetti.

7 maç sonra galip geldi
Kayserispor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, ligde de 7 maç sonra galip geldi. Ayrıca Kayserispor 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti.

Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 15'e çıkardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
1 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motor tasarladı Bakanlık temasa geçti
Erdoğan, Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi: Çok farklı bir insandı
Türk konvoyunu gören Suriyeliler böyle sevindi! Artık göç etmeyeceğiz
Fenerbahçe Galatasaray derbisine iki hakem aday
Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden açıklamalar: Ülkemizde seçime girse kazanır
CHP’den İş Bankası açıklaması! Buyursunlar buradan hodri meydan
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın konuğu Malatyaspor
Cezaevi firarisi kadın evinde yaptırdığı gizli bölmede yakalandı
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçak! Pilotun hastanede ifadesi alındı
MHK eski başkanlarından Hilmi Ok vefat etti
Erdoğan Uludağ kimdir iş adamı Erdoğan Uludağ eşi ve çocukları kimdir
Yorumlar