Erdoğan, Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi: Çok farklı bir insandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın vefat eden babası Alaaddin Şahin'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Alaaddin ağabeyimiz duruşuyla, İslam'a olan bağlılığı, sadakatiyle çok farklı bir insandı" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakiben düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

"Ağabeyimiz çok farklı bir insandı"

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Merhum Alaaddin abimiz duruşuyla, İslam'a olan bağlılığı, sadakatiyle çok farklı bir insandı. Geride bıraktığı ailesi, kerimesi şu anda aynı zamanda bizim davada yol arkadaşımız, beraberce mücadeleyi sürdürüyoruz.

Fakat hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten asil. Tam İslam'a yakışan duruş ile son olarak Konya'daki toplantımızda aynı masada beraber olduk. Ve şimdi de inanıyorum ki Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, mekanı cennet olsun.