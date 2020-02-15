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Galatasaray'ın konuğu Malatyaspor

Ligdeki son 5 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Kırmızı kart cezalısı Mariano, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 39 puanı bulunuyor.

Ligde bir maçı ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 24 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Mariano cezalı
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho, maçta forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise yarınki müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

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