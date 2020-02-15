Güldür Güldür Show kanlı bitti! Silahlı çatışmada 1 ölü, çok sayıda yaralı var
BERLİN'de Güldür Güldür Show'un gösterildiği salonun önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Tempodrom'da gerçekleşen Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bir olayla bitti.
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15 kişilik grup saldırdı
Şovun gösterildiği salondan saat 23.00 sıralarında dışarı çıkan gruba, siyah giyimli 15 kişilik bir grup saldırdı.
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1 ölü çok sayıda yaralı var
İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu ve 1 kişi aldığı yaralar sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.
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Olay yerine çok sayıda polis geldi ve saldırganlar kaçtı. Ağır silahlı polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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