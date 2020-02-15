HABER /  YEREL
ADV 15 Şubat'a özel tüm temizleme mendillerinde indirim

Mersin'de ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'in Anamur ilçesinde Muhammet K. (42), Sevgililer Günü’nde gönderdiği çiçeği ve barışma teklifini ayrı yaşadığı eşi geri çevirince sitenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Anamur ilçesi Saray Mahallesi Tahsin Soylu Caddesi Memurlar Sitesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Muhammet K., bir yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi N.K.'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek gönderip, barışma teklifinde bulundu.

Ancak N.K., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hem çiçeğini hem de barışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Muhammet K., intihar etmek için sitenin çatısına çıktı.

Polis bir anlık dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdi

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitenin çatısında bir boruya tutunarak aşağı sarkan Muhammet K.'yi ikna edebilmek için ekipler, yoğun çaba gösterdi. 1,5 saatlik çalışmanın ardından polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Muhammet K.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Aşağı indirilen Muhammet K. Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi gerçek ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib mesajı! Buna müsamaha göstermemiz mümkün deği
Koronavirüsü kontrol edemeyen Çin, Pekin'e giden herkesi karantinaya alacak
1 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motor tasarladı Bakanlık temasa geçti
Erdoğan, Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi: Çok farklı bir insandı
Türk konvoyunu gören Suriyeliler böyle sevindi! Artık göç etmeyeceğiz
Fenerbahçe Galatasaray derbisine iki hakem aday
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor tek attı bir ilki başardı
Galatasaray'ın konuğu Malatyaspor
Cezaevi firarisi kadın evinde yaptırdığı gizli bölmede yakalandı
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçak! Pilotun hastanede ifadesi alındı
Aile hekimi randevu alma ekranı 2020 TC ile giriş
Yorumlar