Koronavirüsü kontrol edemeyen Çin, Pekin'e giden herkesi karantinaya alacak

Koronavirüsün önüne geçemeyen Çin yönetimi, başkent Pekin'e dışarıdan giden herkesi karantinaya alma kararı verdi. Karara uymayanlar da cezalandırılacak.

Bir günde 143 ölümün daha gerçekleştiği Çin'de, başkent Pekin'e gelen herkes karantinaya alınacak. 14 günlük karantinayı kabul etmeyenler cezalandırılacak. Dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19 virüsü) Afrika kıtasına da ulaştı, Mısır'da ilk vaka görüldü.

Tayland'da ise hastalarla temas eden bir kadın sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı. Japonya'da 11 gündür karantina altında tutulan yolcu gemisindeki ABD'liler, tahliye ediliyor. Amerikalı yolcular, kendi ülkelerinde de iki hafta karantinada tutulacak.

Kabul etmeyenler cezalandırılacak

Çin'in başkentine tatilden dönenler iki hafta ya evlerinden hiç dışarı çıkmayıp kendilerini karantina altında tutacak ya da karantina merkezlerinde kalacak.

Resmi medya, 14 gün boyunca karantina altında kalmayı kabul etmeyenlerin cezalandırılacağını bildiriyor. Pekin'de 20 milyonu aşkın kişi yaşıyor ve milyonlarca insan Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmiş durumda.