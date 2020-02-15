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Sivaslının kardan adamı böyle olur

İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta yarım metreyi bulan karı, sanata dönüştüren vatandaşlar yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptı.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yağan kar kimileri için çileye dönerken, kimleri için eğlenceye dönüştü. Yarım metreyi bulan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kar ve soğuğu sanata dönüştürdü.

Kent merkezi Eğriköprü Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bir mobilya satışı yapan mağazada çalışan vatandaşlar, kar ve soğuğu sanata dönüştürerek yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptı. Yaklaşık iki günde dondurucu soğuğa rağmen kardan kangalı 4 saatte yapmayı başardı.

Görenler fotoğraf çekiliyor

Kardan kangal köpeğinin yapımında bulunan Ferhat Coşkun, yaklaşık 5 metre boyunda kardan kangal köpeği yaptıklarını dile getirerek, “Kardan kangal köpeği yapmaya karar verdik. 2-3 gündür kar yağıyordu bunu fırsata çevirdik. Köpeğimiz yaklaşık 5 metre boyunda. Devasa bir köpek. Görenlerin ilgisini çekiyor, fotoğraf çekiliyorlar” dedi.

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