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Bursa'da şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

BURSA'da mezbahadaki bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine mezbaha ile hayvan pazarı kapatıldı.

Yenişehir'de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi.

Hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Bunun üzerine mezbaha ve hayvan pazarı en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Şarbon aşısı yapılmaya başlandı

Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.

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