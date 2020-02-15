HABER /  GÜNCEL
ADV 15 Şubat'a özel tüm temizleme mendillerinde indirim
ADV 15 Şubat'a özel tüm beslenme gereçlerinde indirim

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçak! Pilotun hastanede ifadesi alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili kaptan pilotun hastanede ifadesi alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kazaya ilişkin Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi.

Hastanede ifadesi alındı

Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ederken, polisler kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi olan pilotun ifadesi alınmaya başlandı.

Yardımcı pilotun ifadesi önceki gün alınmıştı

Soruşturma kapsamında, dün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P, olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylemişti.

F.P'nin kazaya dair kendisine yöneltilen bazı soruları da "hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamamıştı.

Ne olmuştu?

5 Şubat'ta İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait bir uçak, Sabiha GökçenHavalimanı'na iniş yaptığı esnada pistten çıkmış ve 177 yolcu ile 6 mürettabatın bulunduğu uçakta 3 kişi hayatını kaybetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Güldür Güldür Show kanlı bitti! Silahlı çatışmada 1 ölü, çok sayıda yaralı var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Galatasaray derbisine iki hakem aday
Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'ı mest eden açıklamalar: Ülkemizde seçime girse kazanır
CHP’den İş Bankası açıklaması! Buyursunlar buradan hodri meydan
Ankara'da bu da oldu! Hem kadın hem erkek kesiyle 3 farklı role girip dolandırdı
Corona virüsü yine can aldı! Asya dışında ilk ölüm
İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o bölgeler
ÖNCEKİ HABERLER
MHK eski başkanlarından Hilmi Ok vefat etti
Afyonkarahisar'da birbirlerine bıçak çeken baba öldü oğlu yaralandı
Trabzon'da liderlik mücadelesi
Beşiktaş'ın borcu belli oldu
Milli kayakçı, Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardı
Mesut Can Tomay kimdir yaşı kaç aslen nereli çıktı
Yorumlar