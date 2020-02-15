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NBA All-Star'da ABD karması dünya karmasını yıktı

NBA All-Star 2020 organizasyonunun ilk gününde ABD karması, dünya karmasını 151-131 mağlup etti.

NBA takımlarından Chicago Bulls'un sahası United Center'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" müsabakasında, ABD karması ile dünya karması karşılaştı.

Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl oyuncularını barındıran 10'ar kişilik ABD karması ile dünya karması mücadelesinde kazanan taraf, rakibini 151-131 yenen ABD karması oldu.

ABD karmasında Charlotte Hornets forması giyen Miles Bridges, 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik  performansıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Golden State Warriorslı Eric Paschall, 23 sayıyla ABD karmasının en skorer ismi olurken, dünya karmasında New York Knicksli R.J. Barrett 27 sayıyla oynadı. 

Dünya karmasında Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic 16 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen New Orleans Pelicanslı Nicolo Melli 3 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Ünlüler maçı
Eski basketbolcular Quentin Richardson, Chelsea Gray, Darius Miles ve A'ja Wilson dışında Common, Chance The Rapper, Quavo gibi ABD müzik ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin forma giydiği ünlüler maçında ise "Home", "Away"i 62-47 yendi

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