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Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı

KAĞITHANE'de lüks cipe silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganlar motosikletle kaçarken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Olay, Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu cipte bulunan Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan kişiler taksi ile özel bir hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikeleri yok

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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