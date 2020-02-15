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Gerilimi tırmandıracak hamle! Rusya gemiye el koydu

Rusya, Azak Denizi'nin batısında Kırım yakınlarında bulunan bir Ukrayna gemisine mürettebatıyla birlikte el koydu.

Rusya Federasyonu İstihbarat Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, kaçak avlanma yapıldığına dair bir istihbarat bilgisinin değerlendirildiği ve bunun üzerine Ukrayna gemisine operasyon yapıldığı bildirildi.Açıklamada, "FSB Kırım Bürosu tarafından Azak Denizi’nde Kırım açıklarında Ukrayna menşeili bir gemiye düzenlenen operasyon sonucunda gemi ve 4 mürettebatına el konuldu.

Kurallara aykırı davrandığını kabul etti

Kanunsuz bir şekilde seyahat eden ve avlanan kişilerin üzerlerinden kimlik kartları da çıkmadı. Sorguya alınan gemi kaptanı, kanunsuz bir şekilde hareket ederek kurallara aykırı davrandığını kabul etti. Gemi kaptanı, geminin Ukrayna’nın Zaparoji bölgesinden demir aldığını ve gemide bulunanların avlanma belgelerinin de olmadığını itiraf etti. Konuya ilişkin soruşturma açıldı ve açılan soruşturmanın düzgün sürdürülebilmesi için gemi ve mürettebat Kerç Limanı’na getirildi" denildi.

Rusya, 25 Kasım 2018 tarihinde Kerç Boğazı’nda bulunan 3 Ukrayna gemisine 24 mürettebatla birlikte el koymuştu. Uzun süren mahkeme sürecinden sonra denizciler 2019 yılı sonlarına doğru serbest bırakılarak, Ukrayna’ya getirilmişti.

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