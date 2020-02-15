Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devredilmesini kabul etmeyeceklerini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İş Bankası ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, ''Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok'' dedi.

"Fazla geciktirmeye niyetimiz yok"

Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok"

"Hisselerin hazine'ye devredilmesini kabul etmeyeceğiz"

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için hazırlanan taslak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Konunun gündeme gelmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, hisselerin Hazine'ye devredilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.