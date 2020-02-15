Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki çözümün, rejimin saldırganlığı ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi ile sağlanabileceğini belirterek, "Aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'de rejim güçleri tarafından sivil halka gerçekleştirilen saldırıları dozajı artmaya devam ederken son günlerde Türk askerine yönelik yapılan alçak saldırılar Türkiye'yi harekete geçirdi. Esad rejimine misliyle karşılık verilirken rejim unsurlarının İdlib bölgesinden tamamıyla çekilmesi için diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan son dakika yaptığı açıklamayla rejimin anlaşmalardaki sınırlara çekilmemesi durumunda şubat ayı içerisinde Türkiye'nin bunu askeri güçle gerçekleştireceğini dünyaya ilan etti.

Şubat bitmeden biz bu işi yaparız

Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir. Erdoğan: "İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız.

Terörden ve rejimden temizlemezsek bize uyku haramdır

Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi? Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz