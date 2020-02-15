HABER /  GÜNCEL
ADV Tüm temizleme mendillerinde indirim
ADV Tüm beslenme gereçlerinde indirim

Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı

ADV 15 Şubat'a özel tüm temizleme mendillerinde indirim

İstanbul'dan Almanya'ya giden Pegasus uçağından dumanların yükseldiği görüldü. Uyarının ardından yolcular karga tulumba tahliye edildi.

Pegasus'a ait uçaklar son 2 yılda 3 kazaya karıştı. Şirketin uçaklarının sürekli kaza haberlerine konu olması, Pegasus'un tercih edilme oranını düşürmeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen uçağın pistten çıkarak 3'e bölünmesi halen hafızalardaki yerini korurken, şirkete ait bir uçakta bu kez yangın paniği yaşandı.

Kuleden yangın uyarısı
Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferine yapan uçak, havalimanına inince yangın paniği yaşadı.

Uçak piste indiği anda, kuleden 'yangından dumanlar yükseliyor' uyarısı geldi.

Yolcular apar topar indirildi
Bu yarının ardından tüm yolcular acil çıkış kapısından karga tulumba tahliye edildi. O anlar, kameralara da yansıdı.

Pegasus uçağında yangın paniği

Pegasus'tan açıklama geldi
Yaşanan panik anlarına ilişkin Pegasus'tan açıklama geldi. Açıklamada, "Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon için tarih verdi
Süleyman Soylu Cihangir Göktaş için devreye girdi! 'Ankara beni bulsun' videosu ile meşhur olmuştu
Ankaragücü Fenerbahçe maçı özet ve golleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan kritik görüşme
Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a çağrı: Çık açıkla!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan dönüşü önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu!
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz
Konyaspor Göztepe'ye takıldı
Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız
Cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı kaç rekat kılınışı
Yorumlar 1 yorum