Ankaragücü Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olarak G.Saray derbisi öncesi kritik bir kayıp daha yaşadı.

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 13. dakikada Saba Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. 75. dakikada Gerson Rodrigues, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+6. dakikada Serdar Aziz attı. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 84. dakikada sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, son 3 maçta 8 puan kaybederek 38 puanda kalırken, Ankaragücü ise 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.

Ankaragücü, gelecek hafta Gençlerbirliği ile Başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Galatasaray ile derbiye çıkacak.

ANKARAGÜCÜ 2-0 FENERBAHÇE (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

VE MAÇ BİTTİ

Deplasman Golü90' Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle son dakikada farkı 1'e indirdi! Skor 2-1

Maçın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

87'Ankaragücü'nde Pazdan oyunda. Mihalak dışarı alındı.Konrad Michalak - Michal Pazdan



Sarı Kart85'Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.

75'Ankaragücü, Rodrigues'in golüyle 2-0 öne geçti!Gol - Gerson Rodrigues



Oyuncu Değişikliği74'Fenerbahçe'de Isla dışarı alındı. Mevlüt Erdinç oyunda.Mauricio Isla - Mevlüt Erdinc



Oyuncu Değişikliği72'Ankaragücü'nde İlhan Parlak oyunda. Lobjanidze dışarı alındı.Saba Lobjanidze - Ilhan Parlak



Oyuncu Değişikliği66'Fenerbahçe'de sakatlanan Emre Belözoğlu yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.Emre Belözoglu - Ferdi Kadioglu



Oyuncu Değişikliği61'Ankaragücü'nde Atila Turan oyunda. Sedat Ağçay dışarı alındı.

Devre Arası İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



45'İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.



Sarı Kart41'Fenerbahçe'de Isla karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Mauricio Isla



35'Fenerbahçe'de Gustavo uzaktan köşeye çok sert vurdu. Kaleci Fridrich uzandı ve gole izin vermedi.



31'Fenerbahçe atağında Dirar'ın ceza sahasına ortasında top yükseklik kazandı. Muriqi arkası dönük vuruşunu yapmak istedi kaleci Friedrich hata yapmadı.

25'Ankaragücü'nde Mihalak bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Mihalak Altay'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak

Altay gole izin vermedi.



18'Fenerbahçe Ozan Tufan'la beraberlik golüne yaklaştı. Ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan'ın yerden vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.



Ev Sahibi Golü13'Ankaragücü, Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti! Savunma arkasına atılan topta Altay kalesini boşalttı. Mihalak topu Altay'ın üzerinden aşırttı. Lobjanidze boş kalede ağları buldu.Gol - Saba Lobjanidze



11'Ankaragücü gole çok yaklaştı! Lobjanidze sağ kanatta çizgiye indi. Rakiplerinden sıyrılıp ortasını yaptı. Rodrigues kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.



4'Jailson'un pasında arka direkte topla buluşan Kruse dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Friedich üzerine gelen topu uzaklaştırdı.



3'Fenerbahçe etkili geldi! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan önünü açtı, şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

Maç Başladı1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı!

11'LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Kitsiou, Lukasik, Saba Lobjanidze, Rodrigues, Faty, Sedat, Michalak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç