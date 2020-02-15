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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Trump, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Ticarette hedef 100 milyar dolar

İlaveten deniz komşumuz Libya’nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır.

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