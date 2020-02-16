Lavrov'dan Türkiye'yi kızdıracak İdlib açıklaması! Esed'in zaferi kaçınılmaz

Türkiye'nin son dönemde şehitler verdiği Suriye İdlib kentindeki durum ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tepki çekecek açıklamalar geldi. Lavrov 'Esed'in ordusunun İdlib'deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Lavrov açıklamasının devamında, Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ancak her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez' ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de Esad'in ordusunun İdlib'deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu öne sürdü. Lavrov, Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılığı yaşadıklarını dile getirdi.

"Rusya Türkiye ile her konuda aynı fikirde değil"

Lavrov, ülkesinin Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ancak bazı konularda Moskova ve Ankara arasında görüş ayrılığı yaşandığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ancak her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez. Hiçbir ülke arasında bütün konularda tam bir görüş birliği olması imkansız" dedi.

Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

"Heyetlerimiz Pazartesi Moskova'da bir araya gelecek''

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.