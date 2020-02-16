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İstanbul Bahçelievler'de 3 bekçiye bıçaklı saldırı hareketli dakikalar

İSTANBUL Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Celal P. adlı şüpheli, kimlik kontrolü yapan bekçilere bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 bekçi yaralandı.

Şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçiler ile vurularak etkisiz hale getirilen şüpheliyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin suç kaydı olduğu tespit edildi 

Yapılan soruşturmada, şüpheli Celal P.’nin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. 

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