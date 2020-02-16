Fuat Oktay'dan Kıbrıs açıklaması! Türkiye'nin sabrı tükendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türklerinin geleceği, refahı ve sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet için Lefkoşa'da yemek verdi.

Yemeğe, Kuzey Kıbrıs'ın 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türklerinin geleceği, refahının gelişmesi, iki halk arasında sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli gördüklerini belirterek "Türk tarafı, Maraş’ın bir kısmını, 1974 Barış Harekatı sonrasında hiçbir taraftan talep gelmemesine rağmen, kapsamlı bir çözüme kadar kapatma kararı aldı” dedi. Çözüm için yarım asırdır görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Oktay, “Bu süreçte Rum Kesimi Avrupa Birliği'ne alındı. Kıbrıs'ta çözüm için Rum tarafına herhangi bir baskı da yapılmadı. Diğer tarafta da Maraş çürümeye terk edildi. Türkiye'nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘sorunu çözün’ talimatı

Türkiye’de sağlık noktasında gelinen noktaya değindikten sonra Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye çok ciddi bir sağlık sistemine sahipken KKTC'de sağlık hizmetlerinde sorunların olması kabul edilecek bir durum değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ‘sorunu çözün’ talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

'Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye yanımızda'

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar da Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılacak olan 500 yataklı yeni hastanenin BRT'nin üst tarafında bulunan 270 dönümlük arazide inşa edileceğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi.