HABER /  POLİTİKA

Fuat Oktay'dan Kıbrıs açıklaması! Türkiye'nin sabrı tükendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türklerinin geleceği, refahı ve sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet için Lefkoşa'da yemek verdi.

Yemeğe, Kuzey Kıbrıs'ın 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türklerinin geleceği, refahının gelişmesi, iki halk arasında sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli gördüklerini belirterek "Türk tarafı, Maraş’ın bir kısmını, 1974 Barış Harekatı sonrasında hiçbir taraftan talep gelmemesine rağmen, kapsamlı bir çözüme kadar kapatma kararı aldı” dedi. Çözüm için yarım asırdır görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Oktay, “Bu süreçte Rum Kesimi Avrupa Birliği'ne alındı. Kıbrıs'ta çözüm için Rum tarafına herhangi bir baskı da yapılmadı. Diğer tarafta da Maraş çürümeye terk edildi. Türkiye'nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘sorunu çözün’ talimatı

Türkiye’de sağlık noktasında gelinen noktaya değindikten sonra Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye çok ciddi bir sağlık sistemine sahipken KKTC'de sağlık hizmetlerinde sorunların olması kabul edilecek bir durum değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ‘sorunu çözün’ talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

'Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye yanımızda'

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar da Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılacak olan 500 yataklı yeni hastanenin BRT'nin üst tarafında bulunan 270 dönümlük arazide inşa edileceğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin’de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi
Trablus hükümeti lideri Fayiz es-Serrac'dan Türkiye açıklaması
Evinde terörist saklayan HDP'li vekile soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan dönüşü önemli açıklamalar
Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a çağrı: Çık açıkla!
Ankaragücü Fenerbahçe maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
Kartepe yolunda kilometrelerce araç kuyruğu
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
HDP'li milletvekili hakkında soruşturma kararı
Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 şok birden!
Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu!
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi
Yorumlar