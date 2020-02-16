Barış Murat Yağcı Survivor'a girdi resti çekti kimdir, yaşı kaç?

Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de oyuncu Barış Murat Yağcı oldu. 29 yaşındaki oyuncu bir dönem basketbol da oynamış. Peki son olarak Şevkat Yerimdar'da Bora karakterine hayat veren Barış Murat Yağçı kimdir?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de oyuncu ve model Barış Murat Yağcı oldu. 29 yaşında olan başarılı isim daha şimdiden Survivor'un en iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki bir dönem basketbol da oynayan Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç cm?

Barış Murat Yağcı'yı son olarak sevilen dizi Şevkat Yerimdar'da Bora karakteri ile gördük. Model ve oyuncu olan Barış Murat Yağcı bir dönem baskete gönül vermiş. Fakat sakatlanınca bu hayali yarım kalmış.

Uzun boyu ile dikkat çeken Survivor Barış Murat, daha önce basketbol oynamanın sağladığı avantaj nedeniyle sporcu kimliğini parkurlarda kullanabilmenin avantajını elinde tutacak gibi görünüyor. Şimdi Barış Murat Yağcı'yı daha yakından tanıyalım.

Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam ediyor.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. S akatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yaptı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Survivor ünlüler kadrosunda bu sene yer alacak isimler;

*Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut