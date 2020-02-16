HABER /  DÜNYA

İsrail terör faliyetlerine ara vermiyor! Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de Hamas'a ait askeri üs dahil birçok hedefe saldırı düzenlendiğini" belirtti.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Deyr el-Beleh'teki üssünün hedef alındığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerine Gazze tarafından iki adet roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadir Şeker olayında flaş gelişme o gece yaşanan herşeyi gören akraba konuştu
Lavrov'dan Türkiye'yi kızdıracak İdlib açıklaması! Esed'in zaferi kaçınılmaz
Emrah Serbes açık cezaevine çıktı alkollü olarak araç kullanıp anne baba ve kızı öldürmüştü
Fuat Oktay'dan Kıbrıs açıklaması! Türkiye'nin sabrı tükendi
Çin’de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi
Trablus hükümeti lideri Fayiz es-Serrac'dan Türkiye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan 2020'de ne zaman ilk oruç ne zaman başlıyor?
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına füze düştü
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
2020 ara tatil kaç gün ne zaman başlıyor MEB takvimi
İstanbul Bahçelievler'de 3 bekçiye bıçaklı saldırı hareketli dakikalar
Ramazan 2020'de ne zaman ilk oruç ne zaman başlıyor?
Yorumlar