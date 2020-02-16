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İstiklal Caddesi'nde Putin gerilimi Rus sanatçı ortalığı birbirine kattı

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İSTANBUL'un en gözde mekanlarından İstiklal Caddesi'nde Putin gerilimi yaşandı. Rus sanatçı Alexander Donskoy, Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin de bulunduğu cadde üzerine dev Putin posterleri asmaya kalktı. Polis, Rus sanatçıyı zor kullanarak durdurdu.

Rus sanatçı Alexander Donskoy, dün Türkiye'nin en popüler caddesi olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'ni birbirine kattı... Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin de bulunduğu cadde üzerine dev Putin posterleri asmaya çalışan Donskoy, "Putin, Rusya'yı bir süper kahraman gibi ele geçirdi" dedi. Donskoy ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Reuters haber ajansının gece saatlerinde servis ettiği haber ve fotoğraflarda Rus sanatçı ve Arkhangelsk kentinin eski belediye başkanı olan Alexander Donskoy’un İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde izinsiz gösteri yaptığını okurlarına ve abonelerine aktardı.

Putin'i süper kahraman gibi çizmiş

Dün akşam saatlerinde Putin’in dev posterlerini asmaya çalışan Donskoy’un, “Putin, Rusya mı?” isimli projesini “sanat meraklılarına” tanıtmak istediğini söyledi. Donskoy’un dev çizimlerinde Putin bir süper kahraman gibi resmedildi.

Rusya'nın Putin olduğunu göstermek istiyorum

Donskoy, “Şu anda Rusya ile Türkiye arasında bir gerilim var. Ben de buraya Türkiye’nin merkezine ve Rusya başkonsolosluğunun da bulunduğu ana caddeye gelerek Rusya’nın Putin olduğunu gösteriyorum” dedi. Sanatçı, “Putin’e yönelik yaptırımların aslında Rus halkına uygulandığını göstermek istiyorum” dedi.

Putin Rusya'yı nasal ele geçirdi

Donskoy, “Putin’in Rusya’yı nasıl ele geçirdiğini göstermek istiyorum. Aynı bir süper kahraman gibi yaptı bunu. Ben de portrelerin üzerine ‘Putin bir süper kahraman’ yazdım. Bu gösterinin bir benzerini ABD başta olmak üzere birçok ülkede de yapmak istediğini söyleyen Donskoy, “Diğer Batılı demokratik ülkelerde de yapacağım. Rus halkının, Putin’e yönelik uygulanan yaptırımlarının aslında kendilerine yapılıyormuş gibi gördüğünü göstermek istiyorum. Ben barış elçisiyim” ifadesini kullandı.

Etkinlik izin resmi izin almamış

Donskoy’un çizimleri kısa bir süre içerisinde toplandı. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer Donskoy’un böyle bir etkinlik için yasal izin almadığını duyurdu.

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