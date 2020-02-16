Süleyman Soylu Harput'a yerleşti Ankara'ya dönmesi zor olacak

Elazığ'ı vuran 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremin üzerinden 21 gün geçti, herkes deprem bölgesinden çekildi ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum halen deprem bölgesinde.

Depremin ardından Elazığ'a ilk giden isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte halen bölgede çalışmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Süleyman Soylu Harput'a yerleşmiş' başlıklı yazısında, Soylu ile Kurum'un Elazığ'da yaşadıklarını özetledi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

21 gün oldu hala oradalar

Elazığ depreminin üzerinden 21 gün geçti. Neredeyse unuttuk depremi... Deprem bölgesinden herkes çekildi. İki isim hariç: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Artık iyice Elazığlı olmuşlar

Artık iyice Elazığlı olmuşlar... Eşrafı tek tek tanımaya başlamışlar. Esnafla arkadaş olmuşlar. Sokakları, meydanları, camileri, kahveleri falan biliyorlarmış. Elazığ türkülerinin tümünü öğrenmişler. Elazığ şivesini sökmüşler.

Harput'a yerleşmişler

Ve Harput civarındaki Valilik evine yerleşmişler. Valilik evi ısınmıyormuş kolay kolay. Korkarım Süleyman Soylu ve Murat Kurum’un Elazığ’ı bırakıp Ankara’ya dönmesi biraz zor olacak!