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Suriye'de hesaplar karıştı! Halep 8 yıl aradan sonra ele geçirildi

HALEP'ten gelen son dakika haber kritik önemdi. Beşar Esad güçleri Rusya'nın desteğiyle günlerdir kuşatma altında tuttuğu Halep'i 8 yıl aradan sonra ele geçirdi.

Reuters’in Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberine göre, Rusya destekli Suriye Ordusu, Halep’in kontrolünü ele geçirdi. Türkiye ile Rusya arasında bölgede yükselen gerilimi dindirmek üzere bugün başlayacak görüşmeler öncesinde, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin büyük kısmının ele geçildiği belirtildi.

Esad rejiminin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif grupların çekildiği belirtildi. Haberde, gün boyunca Rusya’nın havadan, İran destekli grupların ise karadan muhaliflere yönelik yoğun saldırı düzenledikleri belirtildi.

8 yıldır tek bir köyü bile alamamıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin ülkenin kuzeybatısındaki ilerleyişi, Ankara ile Moskova arasındaki kırılgan işbirliğine ciddi zarar vermiş durumda.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Suriye ordusunun bir gün içerisinde sekiz yıldır tek bir köy bile alamadığı bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Muhalifler 13 köy ve kasabadan çekildi

Rami Abdulrahman, rejim güçlerinin hızlı bir ilerleyiş kaydettiğini belirterek, fraksiyonların çoğu bölgeden çekildiğini belirtti. Gözlemevine göre; muhalifler 13 köy ve kasabadan çıktı.

Muhalif kaynaklar da Anadan ve Haritan kasabasını da içine alan bölgeden savaşçılarının çekildiğini açıkladı. Türk heyeti ile Rus heyeti bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da İdlib’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir araya gelecek.

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