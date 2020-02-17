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Erzurum 17 yaşındaki Didem'i arıyor! Bir haftadır kayıp evi terk etmiş

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM Aşkale ilçesinde ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem'den 7 gündür haber alınamıyor.

Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel D. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi.

Devam eden arama çalışmalarında AFAD ekiplerine bağlı dalgıç timleri Didem'in en son görüldüğü noktadan Karasu Nehri’nin HES göletine kadar olan yatağını boydan boya aradı. Yapılan aramalarda genç kızdan herhangi bir ize rastlanılmadı.

7 . günde de arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan güvenlik güçleri köyde ve ilçede yer alan metruk binalarda tek tek arama çalışması gerçekleştirdi.

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