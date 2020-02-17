YPG/PKK'dan Tel Abyad'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir araç patladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor